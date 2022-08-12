Москва, , 16:43 — REGNUM Минэкономразвития России открывает отбор слушателей на обучение в области искусственного интеллекта на курсах с финансовой поддержкой от государства. Общий объем финансирования программы на три года составит 575 миллионов рублей. Средства на нее заложены в федеральном проекте «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Всего до 2024 года свою квалификацию по программе повысят более 6,4 тысячи человек.

Искусственный интеллект geralt

Правительство продолжает работу по подготовке кадров для IT-отрасли. Принято решение о субсидировании программы повышения квалификации специалистов, занимающихся развитием искусственного интеллекта. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Специальная программа организована Университетом 2035. Обучение стартует в сентябре 2022 года и будет проходить в дистанционном формате. При стоимости обучения до 110 тысяч рублей на человека государство будет софинансировать до 85 тысяч рублей. Таким образом, доплатить придется от 10 000 до 25 000 рублей — менее 25% от рыночной стоимости курса.

Слушатели смогут повысить свою квалификацию по таким востребованным специальностям, как «Аналитик данных», «Инженер данных», «Технический аналитик», «Архитектор в области искусственного интеллекта», «Архитектор данных».

«Решение по поддержке обучения взрослых специалистов ИИ-профессиям, принятое Правительством России, дает нам возможность усилить направление, которое родилось еще в 2020 году. Это своевременная и качественная подготовка кадров по группе сквозных технологий Национальной технологической инициативы «Искусственный интеллект», — комментирует ректор Университета 2035 Нина Яныкина. — Мы видим потребность рынка. Базовые курсы и модули по тематике ИИ на цифровой платформе Университета 2035 изучили к настоящему моменту порядка 20 тысяч человек. Это дает основания полагать, что на традиционные, масштабные и длительные программы дополнительного профессионального образования по ИИ, которые будут отобраны специальным экспертным советом при Университете 2035, спрос будет довольно серьезным. Длительность программ — от 250 часов. Программы будут реализованы ведущими научно-образовательными и технологическими центрами страны, которые уже не раз подтвердили свою экспертизу в сфере искусственного интеллекта».

Кто может обучиться на курсах по ИИ с господдержкой?

Граждане РФ старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, с наличием среднего профессионального или высшего образования, либо студенты колледжей и вузов. Начать обучение смогут люди с достаточным уровнем знаний в сфере ИТ, который будет проверен в рамках отбора слушателей.

Как принять участие?

Подать заявку на сайте ai.2035. university, заполнить анкету и пройти профориентационную диагностику, выбрать программу и успешно сдать вступительное испытание.

Заявки на участие в отборе принимаются до 1 сентября при условии наличия свободных мест. Количество мест ограничено: в 2022 году обучение с господдержкой смогут пройти 2 375 человек.

Как сообщало, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

Совершенствование системы образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.