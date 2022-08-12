Государство софинансирует до 75% стоимости курсов в области ИИ
Москва, 12 августа, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Минэкономразвития России открывает отбор слушателей на обучение в области искусственного интеллекта на курсах с финансовой поддержкой от государства. Общий объем финансирования программы на три года составит 575 миллионов рублей. Средства на нее заложены в федеральном проекте «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Всего до 2024 года свою квалификацию по программе повысят более 6,4 тысячи человек.
Правительство продолжает работу по подготовке кадров для IT-отрасли. Принято решение о субсидировании программы повышения квалификации специалистов, занимающихся развитием искусственного интеллекта. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Специальная программа организована Университетом 2035. Обучение стартует в сентябре 2022 года и будет проходить в дистанционном формате. При стоимости обучения до 110 тысяч рублей на человека государство будет софинансировать до 85 тысяч рублей. Таким образом, доплатить придется от 10 000 до 25 000 рублей — менее 25% от рыночной стоимости курса.
Слушатели смогут повысить свою квалификацию по таким востребованным специальностям, как «Аналитик данных», «Инженер данных», «Технический аналитик», «Архитектор в области искусственного интеллекта», «Архитектор данных».
«Решение по поддержке обучения взрослых специалистов ИИ-профессиям, принятое Правительством России, дает нам возможность усилить направление, которое родилось еще в 2020 году. Это своевременная и качественная подготовка кадров по группе сквозных технологий Национальной технологической инициативы «Искусственный интеллект», — комментирует ректор Университета 2035 Нина Яныкина. — Мы видим потребность рынка. Базовые курсы и модули по тематике ИИ на цифровой платформе Университета 2035 изучили к настоящему моменту порядка 20 тысяч человек. Это дает основания полагать, что на традиционные, масштабные и длительные программы дополнительного профессионального образования по ИИ, которые будут отобраны специальным экспертным советом при Университете 2035, спрос будет довольно серьезным. Длительность программ — от 250 часов. Программы будут реализованы ведущими научно-образовательными и технологическими центрами страны, которые уже не раз подтвердили свою экспертизу в сфере искусственного интеллекта».
Кто может обучиться на курсах по ИИ с господдержкой?
Граждане РФ старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, с наличием среднего профессионального или высшего образования, либо студенты колледжей и вузов. Начать обучение смогут люди с достаточным уровнем знаний в сфере ИТ, который будет проверен в рамках отбора слушателей.
Как принять участие?
Подать заявку на сайте ai.2035. university, заполнить анкету и пройти профориентационную диагностику, выбрать программу и успешно сдать вступительное испытание.
Заявки на участие в отборе принимаются до 1 сентября при условии наличия свободных мест. Количество мест ограничено: в 2022 году обучение с господдержкой смогут пройти 2 375 человек.
Как сообщало, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.
Совершенствование системы образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.