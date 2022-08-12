Пенза, 12 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Пензенской области создадут рабочую группу по контролю восстановления дорог, возглавит которую министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев. Об этом 12 августа сообщил глава области Олег Мельниченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

Губернатор раскритиковал качество восстановления дорог после вскрышных работ в Пензе. Мельниченко отметил, что на ремонт дорожного полотна выделяются большие средства, но после того, как ресурсоснабжающие организации проводят вскрышные работы, состояние дорог оставляет желать лучшего.

«Практически везде, где ресурсники проводили вскрышные работы по дорожному полотну, все восстановлено таким безобразным образом, что практически нарушено нормальное состояние дороги», — утверждает Мельниченко.

Глава Пензенской области потребовал провести ревизию всех вскрышных работ и предъявить требования там, где восстановление выполнено некачественно.

В состав рабочей группы по контролю восстановления дорог необходимо включить представителей правоохранительных органов и прокуратуры.

«Все материалы по некачественному восстановлению мы будем направлять в правоохранительные органы», — добавил руководитель субъекта федерации.

ИА REGNUM напоминает, Пензенской области из федерального бюджета выделено порядка 700 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал», 249 млн рублей — на капитальный ремонт автодороги Р-208 (Тамбов — Пенза), 100 млн рублей направят на дороги регионального значения.

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