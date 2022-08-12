Москва, , 11:49 — REGNUM Боевого робота, способного действовать на самых опасных направлениях, разработали российские специалисты. Об этом рассказал первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

БМП-3 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Базой для создания робота послужила БМП-3 с боевым модулем «Синица». В машине роботизированы функции механика-водителя и стрелка.

«Особенности машины позволяют использовать её на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», — сказал Артяков РИА Новости.

Беспилотная БМП-3 может обеспечить огневую поддержку мотострелковых подразделений. Робот вооружён 30-мм автоматической пушкой, пулемётом 7,62 мм и 100-мм орудием, которое можно использовать как пусковую установку ПТУР.

У боевого модуля «Синица» — обзор 360 градусов в любое время суток. Управлять им можно на расстоянии. Разработали робота Курганский машиностроительный завод и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы».

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