Стокгольм, 12 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. С 12 августа политические партии Швеции могут свободно размещать рекламу на национальном уровне. Таким образом, речь идет о символичном старте предвыборной кампании в риксдаг, передает телеканал SVT.

(сс) Магдалена Андрессон и Ульф Кристерссон

Напомним, что 11 сентября за власть поборются действующий премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и лидер оппозиции Ульф Кристерссон.

Возглавляемая Андерссон левая правительственная альтернатива включает Социал-демократов, Левых и Зеленых. Центристы на официальном уровне отказываются признавать нахождение в левом блоке, поскольку с точки зрения политической идеологии партия находится в правом спектре, однако ни у кого нет сомнений, что они поддержат кандидатуру Андерссон при избрании премьер-министра после выборов.

Правая оппозиция, возглавляемая Кристерссоном, включает Умеренных, Христианских демократов, Шведских демократов и Либералов.

Последний опрос SVT/Novus, опубликованный 11 августа, показал, что все восемь парламентских партий останутся в риксдаге, если бы выборы состоялись сегодня.