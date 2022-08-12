Новосибирск, , 11:43 — REGNUM В Новосибирской области по данным на 12 августа в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 360 пациентов, в том числе 57 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки был выявлен 181 новый носитель коронавируса. За это же время 161 человек выписан с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ — один новосибирец.

Всего в регионе выявлено 263 313 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 39 288 детей; 255 880 пациентов полностью выздоровели, умерли 5700 новосибирцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 августа за прошедшие сутки было выявлено 174 новых носителя коронавируса.

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