Новосибирск, 12 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 12 августа в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 360 пациентов, в том числе 57 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 181 новый носитель коронавируса. За это же время 161 человек выписан с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ — один новосибирец.

Всего в регионе выявлено 263 313 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 39 288 детей; 255 880 пациентов полностью выздоровели, умерли 5700 новосибирцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 августа за прошедшие сутки было выявлено 174 новых носителя коронавируса.

Читайте также: В новосибирские стационары из-за коронавируса госпитализировали 59 детей