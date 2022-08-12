За сутки коронавирусом заразились более 180 новосибирцев
Новосибирск, 12 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 12 августа в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 360 пациентов, в том числе 57 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки был выявлен 181 новый носитель коронавируса. За это же время 161 человек выписан с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ — один новосибирец.
Всего в регионе выявлено 263 313 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 39 288 детей; 255 880 пациентов полностью выздоровели, умерли 5700 новосибирцев.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 августа за прошедшие сутки было выявлено 174 новых носителя коронавируса.
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