Медведев не исключил проведения трибунала для Зеленского
Луганск, 12 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского ждёт либо трибунал, либо возврат в комедийное шоу. Об этом в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в ЛНР.
(сс) Официальное интернет-представительство президента России
Дмитрий Медведев
«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — сказал Медведев.
По словам Медведева, он не боится посещения Луганской Народной Республики: «Пусть нас боятся».