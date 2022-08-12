Луганск, 12 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Президента Украины Владимира Зеленского ждёт либо трибунал, либо возврат в комедийное шоу. Об этом в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в ЛНР.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — сказал Медведев.

По словам Медведева, он не боится посещения Луганской Народной Республики: «Пусть нас боятся».