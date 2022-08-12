Москва, 12 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Итогом для президента Украины Владимира Зеленского может стать трибунал, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он посетил Луганскую Народную Республику и встретился с главами республик Донбасса, а также провёл совещания по безопасности. Отвечая на вопрос журналистов, каким он видит итог для украинского президента Зеленского, Медведев ответил допустил, что карьера киевского лидера может завершиться трибуналом.

«Трибунал или возврат в комедийные шоу на вторые роли», — приводит слова Медведева РИА Новости.