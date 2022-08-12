Сеул, 12 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 435 человек. Об этом 12 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 12 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 094 464 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 399 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 657 941 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 3308 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 505 102 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 58 173 человека. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 6 457 617 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 128 714 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до21 111 840.

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