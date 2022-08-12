Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Согласно последним данным Статистического управления Швеции, уровень инфляции в скандинавской стране в июле составил 8%, что меньше, чем месяцем ранее. Об этом 12 августа сообщил телеканал SVT.

Финансы Швеции Riksbank.se

«Во многом это касается цен на энергоносители, которые скачут вверх и вниз», — прокомментировал в эфире SVT Роберт Бергквист, старший экономист банка SEB.

Инфляция в Швеции достигла рекордно высокого уровня за последние месяцы, но теперь, похоже, она замедляется. Согласно новым данным Статистического управления, уровень инфляции в соответствии с индексом потребительских цен, то есть изменением по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в июле составил 8%.

В июне инфляция находилась на уровне 8,5%, что стало рекордом.