Москва, , 11:39 — REGNUM Международные организации фактически бездействуют в связи с обстрелами Запорожской АЭС. Об этом 12 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС

«Мне в этом плане непонятны позиции международных организаций, которые заявляют, что ничего страшного: прямой угрозы нет, давайте позже посмотрим, как доехать», — заявил Рогов.

«Такое впечатление, что всё делается, чтобы допустить до непоправимого, а затем сказать — ну вот так, почему бы не обеспечили безопасности. Естественно, эти претензии отправить к России», — подчеркнул он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил о том, что на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время находится под контролем российских сил, сложилась очень тревожная ситуация: военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Запорожье назвали главные цели ударов по АЭС