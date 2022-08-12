Канберра, 12 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. IT-гигант Google согласился выплатить 60 миллионов австралийских долларов (42,7 млн долларов США) в качестве штрафа в результате длительной судебной тяжбы с австралийским органом по надзору за конкуренцией, который обвинил компанию в обмане пользователей при сборе личных данных о местоположении. Об этом 12 августа написала газета TheGuradian.

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В апреле прошлого года федеральный суд Австралии постановил, что компания Google нарушила законы о защите прав потребителей, введя в заблуждение некоторых клиентов, заставив их думать, что компания не собирает личные данные об их местонахождении через мобильные устройства с операционными системами Android.

Дело вращалось вокруг того, было ли достаточно оснований полагать, что Google по-прежнему будет собирать и получать доступ к данным о местоположении человека, когда история местоположений была отключена пользователем, но данные о его активности в интернете собирались при использовании сторонних приложений.