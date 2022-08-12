12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 16:59 — REGNUM В Москве проходит этнический фестиваль дружбы «День Индии». Четыре дня, с 11 по 14 августа, на территории ландшафтного парка «Остров мечты» гости и жители столицы смогут поучаствовать в мероприятиях, которые познакомят их с культурой загадочной Индии.

Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В дни проведения фестиваля парк «Остров Мечты» разбили на множество тематических зон. На площадках можно познакомиться с танцевальными традициями, чайными церемониями, заняться йогой, поучаствовать в мастер-классах и даже увидеть индийскую свадьбу и другие многочисленные обряды.

Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс по йоге в гамаках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Занятия йогой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Влюбленные пары могут поучаствовать в свадебной церемонии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Под разноцветными шатрами можно позаниматься йогой и медитативными практиками Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под разноцветными шатрами можно позаниматься йогой и медитативными практиками Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Медитация на свежем воздухе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специалисты сделают желающим роспись хной, нанесут узор на руку и поставят на лоб точку — тилаку гостям фестиваля, а также сделают индийский массаж и обучат медитации. На площадках можно узнать о блюдах национальной кухни и запахах специй. Здесь можно примерить сари и написать буквы тамильского алфавита.

Роспись хной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Роспись хной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Роспись хной Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Консультация астролога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нанесение на лоб гостьи фестиваля точки на лоб — тилаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс по тамильскому письму Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мастер-класс по тамильскому письму Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В открытии фестиваля приняли участие почетные гости из Индии. Посол Индии в России его превосходительство Паван Капура принял участие в посадке деревьев, приуроченной к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией. Индия и СССР установили дипломатические отношения 13 апреля 1947 года, за четыре месяца до обретения Индией независимости от Великобритании.

Деревья, высаженные к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посадка деревьев в честь 75-летия установки дипломатических отношений между Россией и Индией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посаженное дерево Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Деревья, высаженные к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Почётные гости фестиваля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Каждый вечер гостей ждет дискотека, индийские песни в современной обработке, лекции и консультации специалистов. В программу входят: живое общение с индийскими мудрецами, концерты на сцене, мастер-классы по вегетарианской кухне и ремеслам, также можно посмотреть документальные и художественные фильмы о традициях Индии.

Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Диджей на фестивале «День Индии» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Танцевальная программа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Показ традиционной одежды Индии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Показ традиционной одежды Индии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зрители Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Танцевальная программа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Все мероприятия проходят с 10:00 до 22:00 в основных зонах, расположенных на свежем воздухе в парке. Для детей предусмотрена детская программа с мастер-классами. Здесь же расположилась ярмарка индийских сувениров, товаров, продуктов и познавательно-развлекательных мероприятий.

Площадка фестиваля «День Индии» в «Острове мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музыканты на фестивале «День Индии» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сувенирная продукция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На ярмарке гости могут приобрести сувениры, национальные одеяния, оригинальные украшения Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Девушка в сари Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Гости фестиваля могут примерить традиционную индийскую одежду — сари Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости фестиваля «День Индии» в парке «Остров мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вход на территорию фестиваля «День Индии» для посетителей бесплатный.