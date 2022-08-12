Наталья Стрельцова,
12 августа 2022, 16:59 — REGNUM В Москве проходит этнический фестиваль дружбы «День Индии». Четыре дня, с 11 по 14 августа, на территории ландшафтного парка «Остров мечты» гости и жители столицы смогут поучаствовать в мероприятиях, которые познакомят их с культурой загадочной Индии.
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В дни проведения фестиваля парк «Остров Мечты» разбили на множество тематических зон. На площадках можно познакомиться с танцевальными традициями, чайными церемониями, заняться йогой, поучаствовать в мастер-классах и даже увидеть индийскую свадьбу и другие многочисленные обряды.
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по йоге в гамаках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Занятия йогой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Влюбленные пары могут поучаствовать в свадебной церемонии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Под разноцветными шатрами можно позаниматься йогой и медитативными практиками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Под разноцветными шатрами можно позаниматься йогой и медитативными практиками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Медитация на свежем воздухе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Специалисты сделают желающим роспись хной, нанесут узор на руку и поставят на лоб точку — тилаку гостям фестиваля, а также сделают индийский массаж и обучат медитации. На площадках можно узнать о блюдах национальной кухни и запахах специй. Здесь можно примерить сари и написать буквы тамильского алфавита.
Роспись хной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Роспись хной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Роспись хной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Консультация астролога
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Нанесение на лоб гостьи фестиваля точки на лоб — тилаки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по тамильскому письму
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по тамильскому письму
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В открытии фестиваля приняли участие почетные гости из Индии. Посол Индии в России его превосходительство Паван Капура принял участие в посадке деревьев, приуроченной к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией. Индия и СССР установили дипломатические отношения 13 апреля 1947 года, за четыре месяца до обретения Индией независимости от Великобритании.
Деревья, высаженные к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посадка деревьев в честь 75-летия установки дипломатических отношений между Россией и Индией
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посаженное дерево
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деревья, высаженные к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Почётные гости фестиваля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Каждый вечер гостей ждет дискотека, индийские песни в современной обработке, лекции и консультации специалистов. В программу входят: живое общение с индийскими мудрецами, концерты на сцене, мастер-классы по вегетарианской кухне и ремеслам, также можно посмотреть документальные и художественные фильмы о традициях Индии.
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Диджей на фестивале «День Индии»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Танцевальная программа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показ традиционной одежды Индии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Показ традиционной одежды Индии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Танцевальная программа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Все мероприятия проходят с 10:00 до 22:00 в основных зонах, расположенных на свежем воздухе в парке. Для детей предусмотрена детская программа с мастер-классами. Здесь же расположилась ярмарка индийских сувениров, товаров, продуктов и познавательно-развлекательных мероприятий.
Площадка фестиваля «День Индии» в «Острове мечты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музыканты на фестивале «День Индии»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сувенирная продукция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На ярмарке гости могут приобрести сувениры, национальные одеяния, оригинальные украшения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Девушка в сари
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля могут примерить традиционную индийскую одежду — сари
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вход на территорию фестиваля «День Индии» для посетителей бесплатный.