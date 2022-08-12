Ереван, 12 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Федерация футбола Армении (ФФА) и ереванский футбольный клуб «Пюник» призвали болельщиков во время матчей отказаться от политических акций и нарушений порядка. Совместное обращение было 12 августа обнародовано в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Армения

В заявлении говорится, что в ходе игр с участием команд из Армении зрители часто выбегают на поле, затевают драки, проводят политические акции и совершают другие действия, «несовместимые со спортом». За это ФФА и футбольные клубы постоянно штрафуют. Кроме того, могут наложить санкции на единственный в Армении Республиканский стадион, тогда домашние игры придётся проводить в других странах.

«Учитывая, что «Пюник» примет участие в групповом этапе одного из европейских турниров в этом году проведёт как минимум четыре домашних матча, а также матч сборных Армении и Украины пройдёт в Ереване 24 сентября, мы обращаемся ко всем заинтересованным лицам, предлагая объединить усилия для предотвращения любых проявлений, не связанных с игрой в футбол», — говорится в сообщении.

Авторы заявления отмечают, что служба безопасности не правится с потоком нарушений без поддержки футбольного сообщества, болельщиков и СМИ.

«Мы обращаемся к настоящим любителям футбола, болельщикам, фан-клубам, давайте вместе наводить порядок и правила на наших полях, чтобы в будущем избежать нежелательных последствий для армянского футбола», — призвали в ФФА и клубе «Пюник».