Энергодар, Украина, , 11:37 — REGNUM В результате обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС) вооружёнными украинскими формированиями выработка электричества на ней сведена к минимуму и при продолжении ударов ВСУ станция может быть законсервирована. Об этом 12 августа заявил представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС DENAMAX

Как указал Рогов, в результате обстрелов ВСУ происходят постоянные повреждения ЛЭП мощностью 750 киловольт и потому нет сомнений в том, что находящиеся под контролем киевского режима территории Украины ожидают проблемы с электричеством.

«Они (обстрелы со стороны Киева — ред.) привели к тому, что нагрузки на АЭС минимальные, выработка минимальная, идет режим сохранения того, что есть, чтобы ничего не произошло… Скоро (украинские власти) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюмени состоялась очередная отправка бойцов подразделений «Тобол» и «Тайга» на службу в Вооружённые силы России.