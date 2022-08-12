Канберра, 12 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Более 6 000 сотрудников по всему штату Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) заявили, что объявят забастовку с 12 августа после того, как обвинение против одного из их коллег было повышено до убийства. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Инцидент, из-за которой состоится забастовка, связан со стрельбой по заключенному, сбежавшему из больницы Лисмор в 2019 году. Сотруднику тюрьмы, охранявшему заключенного, ранее было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, однако недавно генеральный прокурор штата повысил уровень обвинений до простого убийства.

Сотрудники тюрем утверждают, что их коллега действовал в соответствии с протоколом, и у него не было другого выбора, когда сбежавший заключенный напал на другого офицера и попытался бежать из медучреждения.

Ожидается, что забастовка затронет все исправительные учреждения штата.