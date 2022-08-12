Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Производство фильма «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux) обойдётся компании Warner Bros. Discovery в $150 млн. Об этом 12 августа пишет Variety.

Цитата из к/ф «Джокер». реж Тодд Филипс. 2019. Канада. США Джокер

По данным издания, гонорар исполнителя главной роли Хоакина Феникса составит $20 млн — столько же и у режиссёра картины Тодда Филлипса. Леди Гага, которая сыграет Харли Квин, получит $10 млн.

ИА REGNUM напоминает, что работа над фильмом «Джокер: Безумие на двоих» началась осенью 2021 года. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.