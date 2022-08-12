Москва, 12 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Украинские войска наносят удары, пытаясь попасть по охладительному контуру и сухому хранилищу отходов ядерного топлива. Об этом 12 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Надо понимать, что две главные цели, по которым наносят удары террористы Зеленского — это охладительный контур и это стояк. То есть сухое хранилище отходов ядерного топлива», — заявил Рогов.

«Именно по этим двум точкам бьют. В случае перебития охладительного контура, в случае невозможности качественного и, главное, быстрого охлаждения реактора атомной станции, естественно, может начаться перегрев реакторов, что ведёт к неконтролируемому процессу. И в случае ударов непосредственно по сухому хранилищу ядерного топлива может произойти просто загрязнение», — подчеркнул он.

По его словам, шаг за шагом били всё прицельнее, и один из снарядов упал в 10 метрах от площадки хранения ядерного топлива.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил о том, что на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время находится под контролем российских сил, сложилась очень тревожная ситуация: военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.