Москва, 12 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени гроссмейстеру Сергею Карякину. Мероприятие прошло 12 августа в здании Минспорта РФ.

Andreas Kontokanis Сергей Карякин

Также Матыцин вручил государственные награды гандболисткам Ольге Фоминой, Екатерине Ильиной, Анне Седойкиной и Елене Михайличенко, баскетболистке Анастасии Логуновой, пловцам Александру Красных и Михаилу Довгалюку, прыгуну в воду Виктору Минибаеву и легкоатлетке Марии Гончаровой, которая выступает в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Церемония вручения была приурочена ко Дню физкультурника, который в России отмечается каждую вторую субботу августа.