Сидней, Австралия, 12 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Представители парламента Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) не гнушаются «неподобающим поведением». К такому заключению в своем отчете пришла бывшая уполномоченная по вопросам дискриминации по признаку пола Элизабет Бродерик, передает телеканал NineNews.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

В ее отчете парламент Нового Южного Уэльса описывается как «токсичное рабочее место», где имели место сексуальные домогательства и буллинг.

В этой связи премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте созвал пресс-конференцию, в ходе которой охарактеризовал выводы отчета как «отрезвляющие, вызывающие столкновение в реальностью и неприемлемые».

Он также допустил, что в ближайшем будущем администрация парламента может запретить употреблять в легислатуре алкоголь.