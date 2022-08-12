Улан-Удэ, 12 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ начнётся суд над 18-летней девушкой, которую обвиняют в истязаниях несовершеннолетней девушки и вымогательстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Драка девочек-подростков

По данным следствия, 18 апреля обвиняемая вместе с несовершеннолетней подругой в микрорайоне Кирзавод встретила потерпевшую, к которой испытывали неприязнь. Отведя девушку на территорию промбазы, они начали её пытать, избивая по голове, шее и туловищу.

«Во время истязания обвиняемая с подругой сломали потерпевшей телефон и повредили предметы ее одежды, часть из которых подожгли, часть — порвали, причинив имущественный ущерб», — отметили в ведомстве.

Кроме того, нападавшие связали жертве руки, после чего поджигали её волосы зажигалкой и тушили сигареты о её лицо и руки. В ходе истязаний фигурантка потребовала у потерпевшей 3,5 тыс. рублей, которые та обещала отдать в будущем.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.