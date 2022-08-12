Москва, , 11:30 — REGNUM К концу 2022 года РФ сможет заменить большинство оборванных торговых цепочек альтернативными путями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Инфляция Pixabay.com

«Летние месяцы никогда не отличались ускорением темпов инфляции. Сезонность играет здесь ключевую роль, особенно в секторе продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Также на показатели инфляции сильно влияет степень закрытости экономики. В начале 2022 года инфляция была отчасти импортирована из-за рубежа. Сегодня импорт в Россию искусственно ограничен. К концу года большинство обрывов торговых цепочек постепенно заменятся альтернативными путями, поэтому причин ускорения темпов инфляции не предвидится», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, инфляция в России по итогам 2022 года будет ниже 14%.

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