Вашингтон, 12 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп не будет возражать против публикации документов, связанных с обыском в его имении Мар-а-Лаго. Об этом говорится в заявлении политика в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ранее Трамп сообщил об обыске своего имения сотрудниками ФБР. Никому, даже адвокатам, не позволили при этом присутствовать.

В заявлении Трампа говорится, что он не будет протестовать против обнародования документов, связанных с «неамериканским, необоснованным и ненужным» обыском в Мар-а-Лаго. Какие именно документы он имеет в виду, Трамп не уточнил.

Министр юстиции США Меррик Гарланд сообщил 11 августа, что получить ордер на обыск у Трампа было трудно. Однако суд выдал его, и это было обоснованно. Теперь минюст просит разрешения на публикацию ордера и описи изъятого при обыске.

Как сообщало ИА REGNUM, обыск предположительно связан с документацией о ядерном оружии.

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