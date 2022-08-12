Канберра, 12 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. 12 августа гостем телеканала NineNews стал министр обороны Австралии Ричард Марлз, который заявил, что официальные Вашингтон и Канберра придерживаются одной и той же позиции в отношении Китая.

DO'Neil Флаг Австралии

В частности, его спросили, привел ли визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань на прошлой неделе к усилению напряженности в отношениях с Китаем.

«Действия Соединенных Штатов здесь, я думаю, отвечают нашим действиям, которые направлены на защиту глобального порядка, основанного на правилах … Конвенция ООН по морскому праву, которая обеспечивает свободу судоходства для торгового острова, такого как Австралия, принципиально важна для наших национальных интересов», — заявил Марлз.

«Большая часть нашей торговли, например, проходит через Южно-Китайское море. Таким образом, правила судоходства действуют во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и имеют фундаментальное значение», — добавил министр обороны страны.