Канберра, 12 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. 12 августа гостем телеканала NineNews стал министр обороны Австралии Ричард Марлз, который заявил, что официальные Вашингтон и Канберра придерживаются одной и той же позиции в отношении Китая.

DO'Neil
Флаг Австралии

В частности, его спросили, привел ли визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань на прошлой неделе к усилению напряженности в отношениях с Китаем.

«Действия Соединенных Штатов здесь, я думаю, отвечают нашим действиям, которые направлены на защиту глобального порядка, основанного на правилах … Конвенция ООН по морскому праву, которая обеспечивает свободу судоходства для торгового острова, такого как Австралия, принципиально важна для наших национальных интересов», заявил Марлз.

«Большая часть нашей торговли, например, проходит через Южно-Китайское море. Таким образом, правила судоходства действуют во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, и имеют фундаментальное значение», добавил министр обороны страны.