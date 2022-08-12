Сеул, 12 августа 2022, 11:32 — REGNUM 17 августа Юн Сок Ёль проведёт пресс-конференцию, посвящённую первым ста дням пребывания на посту президента Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Сообщается, что пресс-конференция, что начнется в 10:00 по местному времени, продлится 40 минут.
Известно, что прежде чем ответить на вопросы журналистов, президент выступит со вступительным словом.
Это будет первая официальная пресс-конференция главы государства, несмотря на то, что он общается с журналистами практически каждый день.