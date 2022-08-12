Сеул, , 11:32 — REGNUM 17 августа Юн Сок Ёль проведёт пресс-конференцию, посвящённую первым ста дням пребывания на посту президента Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Сообщается, что пресс-конференция, что начнется в 10:00 по местному времени, продлится 40 минут.

Известно, что прежде чем ответить на вопросы журналистов, президент выступит со вступительным словом.

Это будет первая официальная пресс-конференция главы государства, несмотря на то, что он общается с журналистами практически каждый день.