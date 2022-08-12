Москва, , 11:29 — REGNUM Следователи завершили расследование дела об убийстве девушки на Профсоюзной улице в Москве, сообщила 12 августа старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Сосенковой, Алексея Головина, Константина Таранова, Руслана и Хасана Тагировых», — сказала она журналистам.

По версии следствия, Сосенкова на почве ревности решила убить Пронину, сообщив об этом своему сожителю Таранову, который в свою очередь согласился организовать убийство.

Таранов обратился к Головину, который нашел исполнителя в лице Руслана Тагирова, согласившегося на убийство за 300 тыс. рублей.

Распределив роли и купив оружие, фигуранты установили слежку за девушкой. Вечером 23 декабря 2020 года на Профсоюзной улице Тагиров выстрелил в девушку и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, на следующий день она скончалась в больнице.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что убитая — хореограф Наталья Пронина.