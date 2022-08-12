Тюмень, 12 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Тюмени состоялась очередная отправка бойцов подразделений «Тобол» и «Тайга» на службу в Вооружённые силы России. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Отправка бойцов именных тюменских подразделений «Тобол» и «Тайга»

«Больше 70% добровольцев тюменских подразделений «Тобол» и «Тайга» имеют боевой опыт. Среди них есть молодые люди и мужчины с большим жизненным опытом. В составе специальных подразделений будут нести службу и медсёстры», — сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Отмечается, что 40 добровольцев из подразделений «Тобол», «Тайга» и «Сибирь» уже получили единовременные выплаты 100 тысяч рублей из бюджета Тюменской области. Выплата предоставляется в течение трёх рабочих дней после поступления из Военного комиссариата Тюменской области сведений о гражданах, заключивших контракт. Данная выплата не учитывается при расчёте среднедушевого дохода семьи для назначения мер социальной поддержки.