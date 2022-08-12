Таллин, 12 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. При подготовке генерального плана развития центральной части столицы Эстонии рассматривается вопрос создания «зоны чистого воздуха», куда не смогут заезжать автомобили старше 20 лет. Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR 12 августа сообщила вице-мэр Таллина Мадле Липпус.

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По ее словам, идея основывается на цели города сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году.

Чистый воздух означает меньше загрязнения, поэтому передвижение старых бензиновых или дизельных автомобилей в такой зоне было бы неуместным, отметила Липпус.

«Этот запрет означает нечто аналогичное тому, что сейчас применяется, например, к большегрузным автомобилям, которым разрешено движение только по определенным улицам в центре города или по городу в целом. Другая возможность заключается в том, что вы сможете проехать через эту зону на старой машине, но в этом случае будет взиматься плата», — сказала вице-мэр Таллина.

При этом уточняется, что у рассматриваемого проекта есть и сложности. Например, непонятно, как проверять возраст или техническое состояние автомобилей, и какая служба будет этим заниматься.

Также указывается, что в настоящее время готовится эскиз генерального плана центрального района Таллина, публикация которого запланирована на весну 2023 года.