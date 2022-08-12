Сидней, Австралия, , 11:31 — REGNUM Законодатели Нового Южного Уэльса, самого крупного штата Австралии, объявили незаконным сознательное демонстрирование нацистских флагов или памятных вещей со свастикой. Теперь нарушителям грозит до года тюремного заключения или штраф в размере более 100 000 долларов. Об этом 12 августа сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Законопроект был принят верхней палатой парламента штата при единогласной поддержке.

Ранее в текущем году парламентское расследование рекомендовало запретить публичную демонстрацию нацистской символики для борьбы с антисемитизмом.

Генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Марк Спикман заявил на пресс-конференции, что принятие нового закона свидетельствует о неприемлемости антисемитизма и расизма в регионе.

Новый Южный Уэльс теперь является вторым штатом, принявшим закон о запрете нацистской символики после того, как Виктория запретила свастику в июне.