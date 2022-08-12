Сидней, Австралия, 12 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. С 13 августа турникеты будут оставаться открытыми на всех вокзалах Сиднея в течение нескольких недель. Поэтому желающие могут кататься на поездах бесплатно — однако сделать они это смогут на свой страх и риск. О подробностях рассказали журналисты телеканала NineNews.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

В рамках продолжающейся забастовки профсоюза железнодорожных работников с 12 августа до 6 сентября на станциях не будет никаких заграждений, которые бы помешали не оплатившим проезд гражданам сесть на поезд или электричку.

Сотрудникам транспорта также будет запрещено налагать штрафы и предупреждения.

Однако, если же граждане все же решат воспользоваться этой возможностью, чтобы прокатиться с ветерком бесплатно, они должны иметь в виду, что полиция и члены железнодорожного персонала, не входящего в профсоюз, по-прежнему имеют полное право оштрафовать их, если заметят, что кто-то уклоняется от оплаты проезда.