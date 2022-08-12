Москва, , 11:26 — REGNUM Стрельба по Запорожской АЭС велась из Никополя. Об этом 11 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Уже определены, кто чётко стрелял и попадал — это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевиков Зеленского. Били они из Никополя, из 152-мм орудий. Целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — заявил Рогов.

По его словам, помимо частичного разрушения здания МЧС рядом с непосредственно зданием электростанции была повреждена также местная теплоэлектростанция, вырабатывающая электроэнергию для собственных нужд АЭС.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил о том, что на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время находится под контролем российских сил, сложилась очень тревожная ситуация: военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.