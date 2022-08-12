Москва, , 11:24 — REGNUM Биткоин завершает ростом третью из четырех последних недель, торгуясь неподалеку от максимумов середины июня, отмеченных 11 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Образцы криптовалюты Pixabay.com

«Котировки вплотную подошли к отметке $25 тыс., которая спугнула покупателей и спровоцировала закономерную фиксацию прибыли.

При этом тот факт, что в процессе отката котировки продолжают цепляться за уровень $24 тыс., говорит об ограниченном медвежьем потенциале на данный момент.

Корреляция биткоина и акций (в частности, индекса S& P 500) сохраняется, но в последнее время выглядит менее выраженно. Впрочем, динамика фондовых рынков сама по себе невнятна в эти дни — инвесторы находятся в подвешенном состоянии.

С одной стороны, замедление инфляции говорит в пользу более сдержанного подхода Федрезерва к повышению ставок, с другой — чиновники Центробанка подчеркивают свою нацеленность на дальнейшую борьбу с высокими потребительскими ценами.

Поскольку рынок криптовалют по-прежнему чувствительно реагирует на поступающую экономическую статистику, дальнейший тон биткоину продолжат задавать макроэкономические сигналы, и связь монеты с рисковыми активами сохранится.

На этом фронте риск рецессии никуда не исчез, а всего лишь временно отошел на задний план. Возобновление беспокойства в рядах инвесторов по поводу агрессии ФРС в сочетании с ослаблением экономики не оставит равнодушными ни акции, ни криптовалюты.

Техническая картина показывает, что в краткосрочной перспективе биткоину нужно прорваться через зону сопротивления $24 тыс. 200.

В противном случае возникнет реальная угроза для промежуточной поддержки $23 тыс. 800, где расположен уровень 50% коррекции относительно бычьего хода к недавним максимумам под отметкой $25 тысяч», — пояснила эксперт.

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