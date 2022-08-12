Таллин, , 11:24 — REGNUM Некоммерческая организация (НКО) «Русская школа Эстонии» выступила против планов правительства страны начать принудительную эстонизацию русских школ и детских садов уже с 2024 года. Об этом 12 августа говорится в пресс-сообщении организации.

Сегрегация в Эстонии Иван Шилов © ИА REGNUM

Объединение подчеркнуло, что такие планы противоречат европейской и международной практике в области прав нацменьшинств, также такая политика нарушает международные нормы, в том числе ратифицированную Эстонией Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

«К сожалению, приходится констатировать, что такие судьбоносные для русской общины решения, как всегда, проводятся без каких-либо консультаций с ее представителями. Нет широкого привлечения русской общины к обсуждению таких вопросов в принципе. Решения принимаются в узком кругу на основе сомнительного политического «консенсуса». Невозможно говорить о каком-то консенсусе, когда решения даже не согласуются с теми, в отношении кого эти решения принимаются», — говорится в заявлении.

В НКО подчёркивают, что помимо грубого нарушения прав национальных меньшинств эстонизация приведет к невосполнимому падению общего уровня знаний русских учеников, логопедическим и психологическим проблемам у тысяч школьников.

«В реальности все это выглядит как очередное грубое и враждебное действие в отношении русской общины и, в частности, русских детей, так как именно их права грубым образом попираются», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, отмечается, что названная НКО известила Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств о «грубом нарушении правительством Эстонии положений конвенции». При этом добавляется, что о ситуации будут проинформированы и другие европейские и международные организации, сообщили представители «Русской школы Эстонии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Европарламнета Яна Тоом заявила, что решение властей Эстонии запретить гражданам России въезд в страну даже при наличии шенгенской визы является признаком слабоумия и не имеет дальнейших перспектив.