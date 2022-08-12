Канберра, , 11:26 — REGNUM 12 августа министры образования штатов и территорий Австралии встретились со своей федеральной коллегой Джейсон Клэр в Канберре, чтобы обсудить растущую нехватку учителей в области образования. По итогам встречи было решено составить общенациональный план действий для решения кризисной ситуации, передает телеканал Nine News.

Образование Pxhere.com

Учителя со всей Австралии присоединились к министрам, чтобы рассказать о «борьбе и славе», с которыми сталкивается сектор образования. На кадрах, опубликованных Nine News, видно, что десятки учителей поднимают руки, встают и общаются с местными и федеральными властями по поводу нехватки кадров и условий труда.

«Нам нужен национальный план действий, подготовленный секретарями нашего департамента с учетом опыта учителей, профсоюзов, католических школ и независимых школ … И составить этот план действий, чтобы мы могли его принять, нужно, когда снова встретимся в декабре», — сказала министр образования Австралии Джейсон Клэр по итогам встречи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти могут увеличить зарплату учителей до 130 тыс. долларов в год.