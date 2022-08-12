Москва, 12 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В РФ на стоимость строительных материалов влияет множество разнонаправленных факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета Института права и национальной безопасности РАНХиГС Андрей Тенишев. Так он прокомментировал высказывание главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина о том, что в РФ подешевели некоторые стройматериалы.

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«Факторы разные для различных видов стройматериалов, — сказал Тенишев. — Так, например, внутренние цены на металл зависят и от внешних факторов. Мы наблюдаем снижение мировых цен и сокращение экспорта металла из России. Предложение на российском рынке растет, а спрос остается неизменным или снижается. Вот и одна из причин снижения цен».

Как полагает Тенишев, уменьшение стоимости стройматериалов должно сказаться на ситуации с ценами на недвижимость.

«Правда, кроме этого есть еще множество разнонаправленно действующих факторов, — уточнил эксперт. — Спрос на квартиры падает, несмотря на льготную ипотеку. Но посмотрите, например, как обстоят дела с замещением импорта в сфере строительства. Бетон и железобетон, стекло, металл — до 100% свои. Строительная техника, электротехническое оборудование, лифты и эскалаторы, системы вентиляции, кондиционирования и контроля доступа – импорт от 65% до 100%. Все это будет влиять на сроки и на стоимость строительства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пока в РФ снижается стоимость стройматериалов, производители которых переориентировались на внутренний рынок.