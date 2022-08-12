Канберра, 12 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. 12 августа министр энергетики Австралии Крис Боуэн заявил на пресс-конференции, что он и его коллеги из штатов договорились «включить сокращение выбросов в атмосферу в национальные энергетические цели». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Изменение климата

Боуэн сказал, что это первое изменение целей в энергетической доктрине Австралии за последние 15 лет.

«Это дает операторам на нашем энергетическом рынке четкое указание, что они должны включать сокращение выбросов в свою работу, цели, которые они ставят, и любые советы или решения, которые они принимают», — сказал профильный министр.

По словам Боуэна, этот шаг основан на правительственном законопроекте об изменении целевого показателя сокращения выбросов в атмосферу до 43% к 2030 году. Законопроект был принят нижней палатой парламента Австралии на прошлой неделе.