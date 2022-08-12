* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:22 — REGNUM «Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Силовые структуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая руководство движения, не знали о присутствии в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Об этом в интервью ВВС заявил Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Ощущается нехватка разведывательной информации. Наши разведслужбы должны были быть в курсе, но если они этого не сделали, образовался вакуум», — пояснил Муджахид.

В ответ на вопрос о том, ставит ли неосведомлённость о присутствии такого человека, как аз-Завахири, под сомнение компетентность правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Муджахид сказал: »Такие люди очень осторожны, и не хотят, чтобы кто-либо знал об их местонахождении».

«Наша разведка ещё недостаточно совершенна, чтобы использовать все необходимые инструменты. Есть ещё некоторые пробелы и недостатки», — отметил Муджахид.

По его словам, по завершении проводимого расследования станет известно, «до каких именно «точек соприкосновения» мы не смогли добраться».

Муджахид также сказал, что согласно «первоначальной информации» никто из официальных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не знал о присутствии Аймана аз-Завахири в Кабуле, и что этот вопрос не обсуждался с «руководством Исламского Эмирата и старейшинами». По его словам, «конечно, на индивидуальном уровне были предприняты действия, которые будут расследованы».

Он добавил, что «убийство аз-Завахири должно ускорить процесс признания правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы система талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могла контактировать с миром как ответственное правительство».

Отметим, что по истечении почти двух недель после удара американского беспилотника по Кабулу, это первый случай, когда представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтверждает убийство аз-Завахири в результате этой атаки.