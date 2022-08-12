Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Карт-бланш на любые преступления, полученный от западных стран, по-прежнему есть у Киева. Об этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он упрекнул западных коллег по Совбезу в нежелании называть вещи своими именами, двойных стандартах и «изворотливости». Запад, проявляя безответственность, старается не бросить даже тени вины на Киев, который ведёт обстрелы Запорожской АЭС.

«У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления», — подчеркнул Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад, по словам Небензи, обвиняет Россию во всём происходящем на Украине. Против Москвы развязана «война лжи».

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