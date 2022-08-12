Мадрид, 12 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Из-за сильной жары, которая 12 августа превысит отметку в +40 в южных и восточных районах страны, в 13 населенных пунктах объявлен режим тревоги. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что в шести из них — Андалусии, Арагоне, Каталонии, Наварре, Ла-Риохе и Стране Басков — введен «оранжевый» уровень, так как в полдень температура будет выше +39.

По данным Государственного метеорологического агентства, в провинции Кордова в середине дня температура воздуха превысит +41, в других частях Андалусии, таких как Гранада и Хаен, будет около +40, а в Севилье и Кадисе — +38…+39.