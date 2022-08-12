Канберра, , 11:24 — REGNUM Спустя месяцы после разрушительных наводнений, затронувших тысячи домов в штате Квинсленд (северо-восток Австралии), несколько семей все еще не оправились от их последствий и до сих пор ждут обещанных от властей компенсаций после чрезвычайного бедствия. Об этом 12 августа сообщил телеканал Nine News.

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В мае текущего года было объявлено о программе помощи на сумму 750 миллионов долларов. Средства были собраны в сотрудничестве между правительствами штата и федеральным правительством Австралии, однако лишь небольшая часть из более чем 4 300 жителей Квинсленда, подавших заявку, получила компенсацию.

Из 4363 человек, зарегистрировавших свою заинтересованность в программе, 4 009 человек имеют право на получение помощи.

Представитель федерального правительства Австралии сообщил, что геодезисты в настоящее время проводят оценку домов, поэтому выплаты могут задерживаться по причине того, что их точный размер еще устанавливается.