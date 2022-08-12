Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Премьер-министру России Михаилу Мишустину в Горном Алтае представили проекты туристических комплексов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Михаил Мишустин в Горно-Алтайске

В совещании, посвящённом развитию туристической отрасли, принял участие глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Перед его началом председатель федерального правительства осмотрел проекты туристических комплексов.

«Республика Алтай представила всесезонный курорт «Манжерок», план по созданию природного парка на Каракольских озёрах и проект развития аэропорта Горно-Алтайска», — отметили в правительстве региона.