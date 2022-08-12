Москва, , 11:20 — REGNUM Блогер Дава (Давид Манукян) приобрёл дорогостоящий автомобиль. Об этом 12 августа пишет телеграм-канал «Светские хроники».

Дава Кадр из интервью для блогера Полины Трубенковой

Дава купил себе автомобиль марки Cadillac Escalade. Стоимость средства передвижения, по данным телеграм-канала, составила 20 млн рублей.

Ранее певица Мари Краймбрери опровергла предположения о её романе с блогером Давой. Артистка назвала их «слухами», хоть и отметила, что Манукян — «классный пацан», к которому она положительно относится.

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