Чебоксары, 12 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Чувашии в июле по сравнению с декабрём инфляция составила 11,11%, в том числе продовольственные и непродовольственные товары подорожали соответственно на 9,7% и 14,66%. Это следует из данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

Индекс потребительских цен (тарифов) на основные группы товаров и услуг в республике в июле 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года составил 111,11%. За указанный период цены на продукты питания выросли на 9,7%, непродовольственные товары подорожали на 14,66%, стоимость услуг возросла на 8,98%.

За указанный период в структуре продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар (+35,15%). Также значительно подорожали крупа и бобовые (+20,42%), хлеб и хлебобулочные изделия (+18,05%), макаронные изделия (+15,67%) и общественное питание (+15,63%).

Из продуктов питания, которые подпадают под мониторинг ведомства, подешевели яйца (-28,82%) и плодоовощная продукция, включая картофель (-7,99%).

Что касается непродовольственных товаров, то более всего подорожали моющие и чистящие средства (+33,03%), подешевели телерадиотовары (-5,12%) и бензин (-0,01%). Из услуг максимальный рост отмечен за услуги в сфере зарубежного туризма (индекс 238,07%).

Отметим, что в июле 2022 года по сравнению с июнем индекс потребительских цен составил 99,33%, к июлю 2021 года — 116,72%.