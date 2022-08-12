Токио, 12 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Посол Японии в Австралии Синго Ямагами назвал использование Китаем баллистических ракет в ходе учений с боевой стрельбой вокруг Тайваня «шокирующим» и «опасным актом», который более напоминает поведение Северной Кореи. Об этом он заявил в интервью телеканалу NineNews, опубликованном 12 августа.

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Некоторые из этих ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Посол также назвал реакцию на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси «непропорциональной» и «выходящей за рамки нашего понимания».

«Опасно ли это? Конечно, опасно … Речь идет о загруженных морских путях. И без предварительного уведомления в эти воды пускают ракеты», — сказал Ямагами.

Посол Японии сказал, что он глубоко обеспокоен стратегической конкуренцией в регионе.

«Мы живем во все более суровых условиях в области обеспечения безопасности», — подчеркнул дипломат.