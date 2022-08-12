Горно-Алтайск, , 11:19 — REGNUM Проводить упрощение процедур в сфере разрешений на вождение вездеходов и снегоходов может быть нецелесообразным. Об этом 12 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию местного туризма в Алтае.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

«Нехорошие случаи, в частности, на отдыхе бывают от того, что кто-то говорит «смотри как я умею», а коллега говорит «я тоже так могу», — заявил Мишустин.

«Страна у нас огромная, большая. Где-то сейчас лето, как на Алтае, где-то снега и все вездеходы и другой соответствующий транспорт важно уметь водить профессионально. Здесь я совершенно не против соответствующего поручения, которое мы дадим МВД, Минсельхозу, Ростуризму — чтобы мы посмотрели, можно ли упростить. Вы знаете, правительство в этом смысле всегда выступает за упрощение всех процедурных вещей, однако не навыков», — указал он.