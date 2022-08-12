Берлин, 12 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Жительница Украины, уехавшая в Германию с ребёнком, пожаловалась на огромный счёт за коммунальные услуги, сообщает RT.

Электричество

Женщина опубликовала видеоролик, в котором показывает письмо с квитанциями. За электричество, воду, место проживания, а также питание женщина должна заплатить 833 евро (около 52 тыс. рублей). Уточняется, что сумма рассчитана за неё и её ребёнка.

Беженка жалуется, что никаких пособий, позволяющих оплатить услуги, она не получала. Аналогичные письма пришли и другим постояльцам лагеря.