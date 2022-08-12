Бухарест, 12 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Бухарестский международный фестиваль художественных фильмов (BIDFF) пройдет в румынской столице с 8 по 11 сентября текущего года. Об этом 12 августа сообщает бухарестская газета Digi24.

(сс) geralt Кинофестиваль

Согласно официальной информации, на форуме будут представлены 100 лент из 25 стран мира. Имена членов жюри не разглашаются, однако известно, что свое присутствие в высшем совете подтвердили именитые режиссеры из Франции, Великобритании и Дании.

Напомним, BIDFF является одним из старейших кинофорумов Европы. Начало его работы датируется 1902-м годом.