Донецк, 12 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило 12 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 72 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 452 единицы различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за сутки от обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя в Старомихайловке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Ясиноватой, Горловке.