Москва, , 11:19 — REGNUM Поставщиком крупной партии вакцины для профилактики пневмококковых инфекций в рамках соответствующего тендера выбрано ООО «НПО Петровакс Фарм» из дивизиона группы «Интеросс» олигарха Владимира Потанина. Фирма стала единственным участником торгов, проведенных федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Прививка Николай Хижняк © ИА REGNUM

Контракт на поставку более 900 тыс. доз вакцины планируется подписать по максимальной цене — 1 368 196 133,14 рубля. Он числится в стадии подписания поставщиком.

В ЕГРЮЛ ООО зарегистрировано в 2000 году, с 2017 года её единственный владелец — кипрская компания «Елонда холдингз ко. лимитед». На сайте ООО указано, что оно входит в группу «Интеросс». Основателем и президентом группы является Владимир Потанин — №2 в рейтинге «Рейтинг российских миллиардеров — 2022» с состоянием $ 17 300 млн. По данным базы «Контур. Фокус», ООО было участником 16 госконтрактов на общую сумму 38 млрд рублей.

Напомним, партия вакцины должна быть с запасом срока годности — не ранее 1 октября 2023 года.